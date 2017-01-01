Фонтан напротив РНБ реконструируют

А площадь напротив украсят плитами, на которых будут написаны цитаты русских писателей.

Территорию возле Российской национальной библиотеки ждут работы по благоустройству. Здесь появятся плиты с цитатами русских классиков. А фонтан напротив здания в скором времени реконструируют. Заказчиком выступил ГУП "Водоканал" Петербурга, за работы отвечает ООО "Ялта". Об этом сообщил глава Московского района Владимир Ушаков в интервью с "Петербургским Дневником".

Площадь вблизи РНБ станет общественным пространством для отдыха. Здесь планируют открыть "читальные залы" под открытым небом - прямо вдоль улицы Бассейной.

На территории установят скамейки, посадят деревья, кустарники и цветы. А за зданием библиотечного комплекса появится парк, где будут продавать книги и журналы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ГАТИ разрешила отремонтировать фонтан перед Российской национальной библиотекой.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"