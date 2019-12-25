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Фонтан у РНБ на Московском проспекте начнут восстанавливать в июле
Сегодня, 11:38
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Фонтан у РНБ на Московском проспекте начнут восстанавливать в июле

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Специалисты выбрали вариант реконструкции "Струи".

Работы по восстановлению фонтана у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте начнутся уже в этом июле. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петерурга".

Специалисты демонтируют существующие чаши фонтана и уменьшат их глубину. У сооружения сделают новую водную картину, а также устройство подземной технологической камеры. Снаружи фонтан будет облицован серым гранитом.

Фонтан будет светомузыкальным. Им можно будет с помощью пульта оператора. 

Ранее Piter.TV рассказывал, какие еще фонтаны реконструируют в этом году. 

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"

Теги: водоканал, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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