Фонтан у РНБ на Московском проспекте начнут восстанавливать в июле

Специалисты выбрали вариант реконструкции "Струи".

Работы по восстановлению фонтана у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте начнутся уже в этом июле. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петерурга".

Специалисты демонтируют существующие чаши фонтана и уменьшат их глубину. У сооружения сделают новую водную картину, а также устройство подземной технологической камеры. Снаружи фонтан будет облицован серым гранитом.

Фонтан будет светомузыкальным. Им можно будет с помощью пульта оператора.

Ранее Piter.TV рассказывал, какие еще фонтаны реконструируют в этом году.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"