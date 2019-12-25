Семь петербургских фонтанов пройдут реконструкцию в 2021 году

В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.

Петербургский "Водоканал" продолжает работы по реконструкции городских фонтанов и фонтанных комплексов. Программа по восстановлению и реконструкции фонтанов была впервые сформирована предприятием в 2019 году по поручению Александра Беглова.

В этом году реконструировать будут следующие фонтаны :

фонтан на Московском проспекте, д. 165, перед Российской национальной библиотекой;

фонтан на Каменноостровском проспекте, д. 32;

фонтан на ул. Щербакова, д. 4/18, сооружение 1, лит. А;

фонтан в поселке Шушары, северо-западнее д. 1, по Первомайской улице;

фонтан на Английском проспекте, д. 13, сооружение 1, литера А;

фонтан на проспекте Большевиков, д. 3, сооружение 1, литера А;

фонтан в Колпино, проспект Ленина, д. 22, корпус 2, литера А.

Всего в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находятся 111 сооружений. В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.

Фото: Piter.tv