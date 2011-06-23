Напавший на учительницу девятиклассник пришел на пересдачу слишком рано

Несовпадение времени пересдачи привело к ЧП в школе №191 Петербурга.

Девятиклассник, напавший с ножом на учительницу математики в школе №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, пришел за заданием для пересдачи оценки не в согласованное время. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, ученик планировал получить задание по математике, чтобы улучшить текущую оценку. Время пересдачи было заранее согласовано: мать школьника, которая работает в этой же школе, договорилась с педагогом о встрече после окончания учебных занятий. Учитель математики находилась на рабочем месте с 7 утра, так как проживает далеко от школы и приезжает заранее, чтобы избежать опозданий из-за дорожной ситуации. При этом она не ожидала ученика в это время, поскольку пересдача была назначена на конец учебного дня.

Утром в понедельник, в 7:09, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в школу пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. По предварительной информации, причиной конфликта стало недовольство выставленной оценкой. После нападения подросток попытался покончить с собой, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Ранее в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на убийство.

Фото: Piter.TV