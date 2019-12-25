Напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения

В СМИ раскрыли подробности нападения на школу в Подмосковье.

Напавший на школу в Одинцовском районе Московской области российский девятиклассник был последователем деструктивного движения. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Специалисты из надзорного ведомства установили, что мальчик по имени Тимофей К. пришел в школу к началу занятий. затем юноша переоделся в туалете и около восьми минут искал свою жертву. речь идет об учителе математики, 29-летней Марии К. Первые данные о чрезвычайной ситуации на объекте начали поступать из школы в 9:30 часов утра 16 декабря, около 10:15 часов утра школьник был задержан полицией.

В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в одном из учебных заведений Подмосковья задержан 15-летний подросток - ученик данной школы. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

При себе у девятиклассника были два ножа, перцовый баллончик, спички и предмет похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), которые мальчик беспрепятственно смог пронести на территорию образовательного учреждения. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала Mash. В настоящее время СВУ осматривают взрывотехники. Сотрудники школы объяснили прессе, что рамка металлодетектора на входе работала, однако охрана не обращала на неё внимание из-за большого потока детей. В МВД и СК собираются назначить комплекс судебных экспертиз в рамках изучения уголовного дела.

Видео: Telegram / Двач