Опубликованы новые кадры со стрелком в Брауновском университете

Полиция освободила ранее задержанного человека.

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) готово выплатить вознаграждение в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет опознать и задержать стрелявшего в Брауновском университете города Провиденс штата Род-Айленд. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами поделился официальный представитель ФБР США Тед Докс. Ранее также надзорные органы страны опубликовали в социальных сетях новую видеозапись с подозреваемым мужчиной. Правоохранительные службы продемонстрировали общественности свежие кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен вероятный злоумышленник. На его лице была медицинская маска черного цвета, а на теле - одежда темных оттенков.

Мэр города Провиденса Бретт Смайли уточнил, что ранее задержанный из-за стрельбы в университете будет освобожден из-под стражи. Его поцмали утром, 14 декабря. Генеральный прокурор Род-Айленда заявил, что изначально улики указывали на этого человека, однако собранная в рамках расследования информация "ведет в другом направлении".

В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия. Бретт Смайли, мэр города

В Telegram-канале официальный представитель МИД Узбекистана ранее написал о том, что во время трагедии скончался студент из Узбекистана Мухаммад Азиз Умурзоков. Семье погибшего дипломаты выразили глубокие соболезнования. Сейчас представители постсоветской республики находятся в тесном контакте с коллегами из США, родственниками жертвы преступления и сотрудничают со следствием по всем вопросам.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США