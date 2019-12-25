Дипломаты из России выразили в соцсетях пострадавшим и народу Австралии "глубокие соболезнования в этот тяжелый час".

Представители российского дипломатического представительства на территории Австралии внимательно наблюдают за общей обстановкой в стране после недавнего теракта в Сиднее, который произошел 14 декабря. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники местного посольства. Известно, что были приняты все необходимые меры для безопасности. Сейчас и посольство, и генеральное консульство продолжа.т контактировать с правоохранительными органами. От австралийской полиции ожидается информация о том, находились ли россияне в списке тех, кто пострадал. Однако на данный момент сообщений от родственников наших соотечественников по вопросу дипломатам не поступало.

Мы самым внимательным образом наблюдаем за развитием ситуации и общей обстановкой, которая складывается в стране в результате теракта. С учетом произошедшего предприняли необходимые меры безопасности в отношении посольства и генконсульства, а также их сотрудников. сообщение посольства РФ в Австралии

По данным от посольства, среди жертв теракта могут быть выходцы из России, а также их родственники. Ранее Россия и ее граждане неоднократно становились объектом террористических атак, потому сейчас особенно остро ощущают и сопереживают страданиям жертв, боли тех людей, кто лишился в Сиднее из-за теракта родных и близких. Москва резко осудила жестокое преступление. Дипломаты напомнили, что в любой форме терроризму нет оправдания.

Захарова: США начали на Филиппинах кампанию по набору наемников для ВСУ.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Russia in Australia