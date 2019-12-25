Напавшему на 71-летнюю сестру ученого Чилингарова предъявили обвинение

Злоумышленник напал на пенсионерку сзади и несколько раз ударил ее по голове.

В Петербурге предъявили обвинение 59-летнему мужчине, который напал на 71-летнюю сестру ученого Артура Чилингарова. Совершить убийство ему помешала соседка потерпевшей, которая внезапно вышла из своей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, нападение на пенсионерку произошло вечером 20 апреля в парадной дома № 22 на 1-й линии Васильевского острова. Злоумышленник с ножом в руках подошел к своей жертве сзади и несколько раз ударил ее по голове. Потерпевшую с сотрясением мозга увезли в Мариинскую больницу. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый петербуржец. На очной ставке он признался в содеянном. Его заключили под стражу.

Ранее в Ленобласти у реки обнаружили труп пропавшего без вести мужчины.

Фото: Piter.TV