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Обвиняемого в нападении на сестру ученого Артура Чилингарова арестовали
Сегодня, 11:49
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Обвиняемого в нападении на сестру ученого Артура Чилингарова арестовали

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Злоумышленник жил по соседству.

Обвиняемого в нападении на сестру ученого Артура Чилингарова арестовали в Петербурге на два месяца по решению суда. Об этом узнала "Фонтанка.ру". 

Обвиняемому 59 лет. Он проживает по соседству с потерпевшей. У мужчины уже есть судимости за изнасилование, кражи. 

Напомним, нападение на 71-летнюю женщину произошло 20 апреля в парадной дома № 22 на 1-й линии Васильевского острова. Пенсионерку с сотрясением мозга увезли в Мариинскую больницу. Злоумышленника удалось задержать по "горячим следам". 

Артур Чилингаров — врач-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Дело находится на контроле председателя СК РФ. 

Фото: Piter.TV

Теги: арест, нападение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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