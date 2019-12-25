Обвиняемого в нападении на сестру ученого Артура Чилингарова арестовали в Петербурге на два месяца по решению суда. Об этом узнала "Фонтанка.ру".
Обвиняемому 59 лет. Он проживает по соседству с потерпевшей. У мужчины уже есть судимости за изнасилование, кражи.
Напомним, нападение на 71-летнюю женщину произошло 20 апреля в парадной дома № 22 на 1-й линии Васильевского острова. Пенсионерку с сотрясением мозга увезли в Мариинскую больницу. Злоумышленника удалось задержать по "горячим следам".
Артур Чилингаров — врач-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Дело находится на контроле председателя СК РФ.
Фото: Piter.TV
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