В Ленобласти у реки обнаружили труп пропавшего без вести мужчины

Он ушел из дома 10 января и так не вернулся.

В воскресенье, 25 апреля, в полицию обратилась женщина, которая нашла в поселке Свирьстрой мертвого человека. Пол заявительница определить не смогла. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело лежало в 100 метрах от правого берега реки Свирь. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1965 года рождения, находящийся в федеральном розыске. 10 января он ушел из дома и так не вернулся.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. В настоящий момент стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV