Напавшего на журналистку Al Jazeera Arabic у "ЧВК Вагнер Центра" задержали в Карелии

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

В Карелии задержан мужчина, напавший на журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Рание Дриди у "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, нападавшим оказался ранее судимый 36-летний руководитель отдела продаж из Петрозаводска. Он получил 2 года и 6 месяцев за мошенничество в 2017 году, но но вышел по УДО. После избиения 41-летней корреспондентки в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

Напомним, что инцидент случился ночью на 25 августа: журналистка вышла в эфир у стихийного мемориала: в кадр тут же ворвался злоумышленник и ударил женщину по голове, после чего скрылся. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.

Ранее стали известны подробности о попытке мужчины убить сожительницу в Купчино.

Видео: Al Jazeera Arabic