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Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев прокомментировал переход Александра Барабанова
Сегодня, 9:11
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Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев прокомментировал переход Александра Барабанова

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Экс-хоккеист СКА подписал однолетний контракт новичка с клубом.

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) поделился мнением о переходе экс-нападающего СКА Александра Барабанова.

"Торонто" - клуб высочайшего уровня. Я нигде такого не видел. Если ты попадаешь сюда, для тебя созданы все условия, чтобы ты прогрессировал. Медицинский персонал, тренерский штаб, тренеры по физподготовке - все помогут тебе сделать следующий шаг вперед, на следующую ступеньку. Мы с Саней Барабановым уже после разговаривали. У меня сезон, у него - сезон. Последнее слово было за ним все равно. А когда он уже все решил, мы и поговорили. Я сказал Барабанову, что ему здесь очень понравится. И что все его ждут. Думаю, что такого плана игроков, как Александр, ценят в любом клубе мира.

Илья Михеев, нападающий "Торонто Мэйпл Лифс"

"Торонто" подписал с Александром Барабановым однолетний контракт новичка. В нынешнем составе клуба уже выступают два российских форварда - Илья Михеев и Егор Коршков.

Напомним, Александр Барабанов выступал за СКА с 2014 по 2020 года. В составе петербургской команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам последнего регулярного сезона КХЛ нападающий провел 43 матча и набрал 20 очков.

Ранее стало известно, что пятеро игроков СКА покинули клуб.

Фото: NHL.com

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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