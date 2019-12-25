Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев прокомментировал переход Александра Барабанова

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) поделился мнением о переходе экс-нападающего СКА Александра Барабанова.

"Торонто" - клуб высочайшего уровня. Я нигде такого не видел. Если ты попадаешь сюда, для тебя созданы все условия, чтобы ты прогрессировал. Медицинский персонал, тренерский штаб, тренеры по физподготовке - все помогут тебе сделать следующий шаг вперед, на следующую ступеньку. Мы с Саней Барабановым уже после разговаривали. У меня сезон, у него - сезон. Последнее слово было за ним все равно. А когда он уже все решил, мы и поговорили. Я сказал Барабанову, что ему здесь очень понравится. И что все его ждут. Думаю, что такого плана игроков, как Александр, ценят в любом клубе мира.

Илья Михеев, нападающий "Торонто Мэйпл Лифс"