Нападающий "СКА" назван лучшим игроком второго раунда плей-офф

В полуфинале "СКА" сыграет против "ЦСКА".

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появился список лучших игроков второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В список попал нападающий петербургского "СКА" Никита Гусев. В пяти матчах против "Локомотива" форвард забил три шайбы и пять результативных передач.

Также в символическую сборную тура попал голкипер "Салавата Юлаева " Юха Метсола, который смог отстоять один поединок на "ноль" и в среднем отразил 96,97% бросков. Лучшим защитником признали игрока "Авангарда" Максима Чудинова, набравшего 4 очка (3+1). Лучшим новичком стал 18-летний защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль.

Напомним, что "СКА" обыграл "Локомотив" стал полуфиналистом Западной конференции КХЛ в 2019 году, где сыграет против московского "ЦСКА". Первый матч армейцы сыграют 28 марта.

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Фото: СКА