Никита Гусев отказался от бонусов "СКА", чтобы подписать контракт с клубом НХЛ

В данный момент новый коллектив Гусева выступает в плей-офф Кубка Стенли.

Российских хоккеист Никита Гусев официально покинул "СКА" и подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщается на официальном сайте самой сильной лиги мира.

По словам генерального директора "Вегаса" игроку пришлось отказаться от ряда заработанных бонусов по контракту со "СКА". Он также подметил, что счастлив такому усилению команды. В данный момент новый коллектив Гусева выступает в плей-офф Кубка Стенли, где в первом раунде играет против клуба "Сан-Хосе Шаркс". После трех первых игр счет в серии 2:1 в пользу команды из игорный столицы.

В 2012 году Гусев был выбран задрафтован клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг". Позднее "Вегас" выкупил права на игрока. В минувшем сезоне форвард набрал 72 очка (17+65) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков (9+10) баллов в плей-офф Кубка Гагарина.

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Фото: ХК СКА