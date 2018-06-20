Артем Дзюба сыграл в футбол с тяжелобольным ребенком

Мальчик смог воочию увидеть всех игроков петербургской команды.

Нападающий футбольного клуба "Зенита" Артем Дзюба принял участие в благотворительном проекте "Мечтай со мной", в рамках которого провел мастер-класс для тяжелобольного ребенка. Об этом сообщает "Пятый канал".

Капитан Сборной России встретился с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска, который специально приехал в Петербург на тренировку "сине-бело-голубых". Мальчик смог воочию увидеть всех игроков петербургской команды, а позднее вместе со своим кумиром поиграл в футбол.

Проект "Мечтай со мной" исполняет мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. В рамках проекта герои не только встречаются со своими кумирами, но и посещают самые разные мероприятия и достопримечательности.

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Фото: ФК "Зенит"