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Артем Дзюба сыграл в футбол с тяжелобольным ребенком
Сегодня, 16:54
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Rybka123

Артем Дзюба сыграл в футбол с тяжелобольным ребенком

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Мальчик смог воочию увидеть всех игроков петербургской команды.

Нападающий футбольного клуба "Зенита" Артем Дзюба принял участие в благотворительном проекте "Мечтай со мной", в рамках которого провел мастер-класс для тяжелобольного ребенка. Об этом сообщает "Пятый канал". 

Капитан Сборной России встретился с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска, который специально приехал в Петербург на тренировку "сине-бело-голубых". Мальчик смог воочию увидеть всех игроков петербургской команды, а позднее вместе со своим кумиром поиграл в футбол. 

Проект "Мечтай со мной" исполняет мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. В рамках проекта герои не только встречаются со своими кумирами, но и посещают самые разные мероприятия и достопримечательности.

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Фото:  ФК "Зенит" 

Теги: артем дзюба, мечтай со мной
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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