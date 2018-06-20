Видео: российские космонавты перевоплотились в героев популярных фильмов

Специальный фото- и видеопроект приурочен ко Дню космонавтики.

Известные российские летчики и герои России перевоплотились в персонажей советских фильмов и мультиков о космосе. Специальный фото- и видеопроект приурочен ко Дню космонавтики. Об этом пишет RT.

В съемках приняли участие Александр Самокутяев, Роман Романенко, Максим Сураев, Олег Котов, Сергей Рязанский и Анна Кикина. За основу были взяты такие картины, как "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии, "Солярис" Андрея Тарковского и мультфильм "Тайна третье планеты", снятый по сценарию Кира Булычева.

Космонавты стали главными героями красочных постеров. Таким образом они отдали дань памяти и уважения не только Юрию Гагарину (ровно 58 лет назад он стал первым человеком, который отправился в космос), но и классикам отечественного кинематографа.

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Фото, видео: RT