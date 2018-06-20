Космос по-питерски: как петербуржцы изучали и покоряли Вселенную

12 апреля жители России празднуют День космонавтики. В этом материале Piter.TV расскажет о связи Петербурга и космоса.

День космонавтики в России

12 апреля в России празднуют День космонавтики. Ровно 58 лет назад на земную орбиту был выведен первый в мире космический пилотируемый корабль-спутник "Восток". На борту находился космонавт, гражданин СССР, летчик майор Юрий Гагарин.

Многоступенчатая ракета стартовала в 09:07 по мск с космодрома "Байконур". Тогда Гагарин сказал свое знаменитое "Поехали!". После набора скорости и отделения последней ступени корабль отправился в свободный полет по орбите вокруг нашей планеты. Сделав один оборот, "Восток" вернулся на Землю. Полет длился 108 минут.

С тех пор бескрайние просторы космической бездны покоряли более 120 отечественных космонавтов. Из них четверо родились в Ленинграде: Георгий Михайлович Гречко, Валерий Ильич Рождественский, Сергей Константинович Крикалев и Андрей Иванович Борисенко. Все они внесли огромный вклад в развитие российской космонавтики и были удостоены звания Героя СССР и России.

В этом материале Piter.TV расскажет о связи Петербурга и космоса, о том, как петербуржцы изучали и покоряли Вселенную.

Космос в руках петербуржцев, или знай наших

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в семье главного инженера завода и младшего научного сотрудника. 11 января 1975 года на борту "Союз-17" впервые отправился в космос. За свою карьеру совершил три космических полета продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Из этого времени 88 минут Гречко провел в открытом космосе.

До того как попасть в группу "гражданских космолетчиков" Гречко работал инженером в ОКБ-1. 34-летний кандидат в космонавты едва не лишился предоставленного шанса, когда сломал ногу во время прыжка с парашютом. Однако интеллект и заслуги в инженерной сфере взяли свое, и Гречко попал в состав экспериментальной группы.

Завершив свою карьеру в космонавтике, Георгий Михайлович не исчез с поля зрения соотечественников. Он стал сниматься в кино и участвовать в записи программ на телевидении. С 1977 по 1990 гг. Гречко был ведущим серии телеспектаклей "Этот фантастический мир". В нем обыгрывались произведения Рэя Брэдбери, Станислава Лема, Роберта Шекли и других знаменитых авторов.

Бывший космонавт дал несколько советов режиссеру Павлу Арсенову перед съемками фильма "Лиловый шар" о космической путешественнице Алисе. Его советы также пригодились при создании киноленты "Под созвездием Близнецов" Бориса Ивченко. В 90-х гг. Гречко сыграл самого себя в фильме "Не послать ли нам… гонца?" с Михаилом Евдокимовым в главной роли.

Дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался 8 апреля 2017 года в 81-й больнице имени Вересаева в Москве. Ему было 85 лет. Похороны состоялись 11 апреля на Троекуровском кладбище.

38-й советский летчик-космонавт и 81-й космонавт мира Валерий Ильич Рождественский родился 13 февраля 1939 года в Ленинграде. В 1965 году он сдал все тесты, прошел медицинское обследование и был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Рождественский был в космосе лишь однажды. За пределами Земли он провел два дня — с 14 по 16 октября 1976 года. Продолжительность полета составила 2 суток 00 часов 06 минут 35 секунд.

Из-за технических неполадок в системе корабль "Союз-23" пришлось вернуть на Землю. Он приземлился в 195 км юго-западнее Целинограда, приводнившись в озеро Тенгиз. Поисково-спасательная операция длилась 12 часов. Космонавтов удалось успешно эвакуировать с помощью вертолета. После этого случая у Рождественского появилось прозвище "адмирал Тенгизский".

5 ноября 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику-космонавту, полковнику-инженеру Рождественскому присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня 1986 года был отчислен из отряда космонавтов. Остаток жизни отдал службе родине.

Валерий Рождественский умер 31 августа 2011 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Похоронен спустя два дня в селе Леониха Московской области.

Третий знаменитый космонавт из Петербурга Сергей Константинович Крикалев в течение десяти лет был рекордсменом мира по суммарному времени пребывания в космосе. В общей сложности он провел за пределами Земли 803 дня. Побить этот рекорд смог лишь уроженец Краснодара Геннадий Падалка, который прожил в космосе 878 суток.

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации родился 27 августа 1958 года. Окончил Ленинградский механический институт, получив квалификацию инженера-механика. Первый полет состоялся 26 ноября 1988 года на "Союз ТМ-7". В составе экипажа был командир Александр Александрович Волков, бортинженер Крикалев и космонавт из Франции Жан-Лу Кретьен. Всего в копилке Крикалева шесть полетов в космос.

Сегодня знаменитый петербургский космонавт является президентом Северо-Западного отделения Федерации космонавтики России и Федерации Самолетного спорта России. 16 декабря 2017 года стал Послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Увлекается плаванием, горными лыжами, виндсерфингом, теннисом. Является кандидатом в мастера спорта по многоборью и мастером спорта СССР по высшему пилотажу.

Андрей Иванович Борисенко родился 17 апреля 1964 года. Окончил Ленинградский механический институт имени Д. Ф. Устинова по специальности "Динамика полета и управления". Является выпускником Юношеского клуба космонавтики имени Г. С. Титова Ленинградского Дворца пионеров.

Первый раз Борисенко отправился в космос в 2011 году на корабле "Союз ТМА-21". Этот полет едва не обернулся катастрофой. Из-за угрозы столкновения станции с космическим мусором космонавтам пришлось спешно покидать МКС.

В общей сложности бортинженер из Петербурга провел в космосе 337 суток 08 часов 56 минут. В 2012 году получил звание Героя России.

Борисенко известен соотечественникам не только как космонавт, но и как блогер. Он ведет прямые включения прямо с борта МКС. Петербуржец рассказывает подписчикам о жизни в космосе, в частности о питании и развлечениях космонавтов. С собой на борт Борисенко всегда берет обручальное кольцо и небольшой талисман — маленького резинового дракончика.

Космические места в Петербурге

Чтобы прикоснуться к звездам и увидеть вживую кольца Сатурна и красные земли Марса, необязательно быть космонавтом. Частичка космоса есть и на Земле. Предлагаем Вам ознакомиться со списком мест, где можно не только насладиться красотами бескрайних просторов Вселенной, но и узнать что-то новое из области изучения небесных тел, галактик и других объектов астрономии.

Планетарий №1 с диаметром купола 37 метров по праву считается самым большим в мире. Он расположился в здании крупнейшего старинного газгольдера России по адресу: набережная Обводного канала, дом №74, лит. Ц.

В основном зале насчитывается 40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Лучшие дизайн-студии со всего мира работали над созданием уникального мультимедийного контента. В планетарии можно полюбоваться на звездное небо, посмотреть фильмы о космосе и узнать историю его изучения.

Пулковская астрономическая обсерватория, которая находится на Пулковских высотах, является одной из главных обсерваторий нашей страны. Ее научная деятельность охватывает практически все направления фундаментальных исследований современной астрономии. В их числе небесная механика и звездная динамика, Солнце и солнечно-земные связи, астрометрия (геометрические и кинематические параметры Вселенной), физика и эволюция звезд и многое другое. По состоянию на 2017 год, в штате обсерватории работают 290 человек, среди них 119 научных сотрудников.

В настоящий момент у обсерватории есть одна действующая наблюдательная станция — Кисловодская горная астрономическая станция. Кроме того, имеется два телескопа, расположенных на территории Римской обсерватории и обсерватории "Светлое".

Еще одним местом, где можно погрузиться в атмосферу науки и узнать о космосе, является музей космонавтики и реактивной техники имени Глушко. Во время экскурсии по зданию посетителям расскажут, как советский инженер и ученый в области ракетно-космической техники Валентин Петрович Глушко создавал и испытывал двигатели ракет. В коллекции музея есть снаряды, которые использовались в "Катюше" и таких кораблях, как "Восток" и "Космос". Все желающие смогут посмотреть на пункт приема пищи и комнату гигиены космонавтов, а также в мельчайших подробностях разглядеть Международной космической станции.

Высоко над крышей здания на Нарвской улице возвышается узкая башня, которая заканчивается башенкой с куполом и смотровой площадкой. Это первая в Петербурге "народная обсерватория". Ее открыли в 1902 году в доме, основанном графиней Паниной. Интересно, что наблюдения здесь устраиваются в дневное время. Посетителям предлагают посмотреть не на звезды, а на Солнце. Разнообразие во все это вносят кинопоказы в формате 3D.

Визитной карточкой Петербурга является дворик космонавтов. Он расположился неподалеку от станции метро "Чкаловская". Это место, которое сочетает в себе различные стили. На стенах домов нарисованы карты звездного неба, созвездия и портреты космонавтов. В частности, прохожие могут увидеть Юрия Гагарина, Сергея Королева и Валерия Чкалова.

Также к космосу может приблизить Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук, музей "Улица времени", станция метро "Звездная" и киноклуб "Космонавт".

Фото: Википедия, visit-petersburg.ru, ВКонтакте / Андрей Борисенко

Видео: YouTube