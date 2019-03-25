УЕФА представил официальный талисман Евро-2020

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал миру облик талисмана предстоящего Евро-2020. Презентация символа прошла в Амстердаме перед отборочной игрой между сборными Голландии и Германии.

Больше полусотни фанатов увидели шоу с участием фристайлеров Лива Кука и Тобиаса Бекса, а также мальчик Скиллзи, официально ставшего символом турнира. В УЕФА рассказали, что имя героя произошло от английского "мастерство"

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В рамках отбора к турниру сборная России уже сыграла два матча. Игру против Бельгии подопечные Черчесова проиграли (1:3), в следующей встрече против Казахстана одержали уверенную победу (4:0).

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Фото: УЕФА