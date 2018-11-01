Болельщики назвали Дзюбу богом футбола

Сборной России обыграла сборную Казахстана со счетом 4:0.

Казахстанские футбольные болельщики очень тепло встретили нападающего сборной России Артема Дзюбу, после поражения своей сборной. В своих социальных сетях журналист Василий Конов опубликовал ролик, где запечатлел, как футболист фотографируется с болельщиками под крики "Дзюба, Дзюба – бог футбола".

Напомним, что встреча сборной России против сборной Казахстана завершилась уверенной победой дружины Станислава Черчесова со счетом 4:0. Артем Дзюба отметился в игре голом и голевой передачей, прервав свою безголевую серию. Также дублем в составе россиян отметился Денис Черышев. Последний мяч влетел в ворота казахов, отрикошетив от игрока сборной Казахстана.

В дальнейшем в рамках отбора к Евро-2020 сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра. Встречи пройдут 8 и 11 июня соответственно.

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Видео: Василий Конов