Чемпионат мира по фигурному катанию: Алина Загитова победила, Евгения Медведева - в тройке

В Японии продолжается Чемпионат мира по фигурному катанию: результаты уже известны. Лучшей из лучших стала россиянка Алина Загитова. Евгения Медведева уступила своей вечной конкурентке, но все-таки поднялась на пъедестал. Канал Piter.TV публикует видео выступлений Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Евгения Медведева уступила своей молодой сопернице, хотя также откатала произвольную программу без ошибок. Она заняла третье место. Канал Piter.TV рассказывает подробности этого важного события.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019, женщины: результаты.

Сразу три россиянки попали в топ-10 Чемпионата мира по фигурному катанию по итогам короткой и произвольной программ. Алина Загитова взяла "золото", Евгения Медведева - "бронзу", а Софья Самодурова оказалась на 8-й строчке.

Сегодня, 22 марта, в японском городе Сайтама прошел второй этап соревнований среди женщин в рамках Чемпионата мира по фигурному катанию. В пятницу девушки показали произвольную программу. За титул чемпиона мира боролись сразу две россиянки - живые легенды зимних видов спорта Евгения Медведева и Алина Загитова. Их главными соперницами считались хозяева чемпионата - японки Рики Кихира и Каори Сакамота.

Еще в среду фигуристки показали свои выступления в короткой программе. После нее участницы расположились на следующих промежуточных местах:

1. Алина Загитова (Россия) – 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) – 76,86

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) – 74,23

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 72,91

Еще одна россиянка - Софья Самодурова была 9-й.

Выступления в произвольной программе принесли сразу несколько сюрпризов. Среди них - падение и достаточно невыразительное выступление Рики Кихиро. А вот Евгения Медведева откатала произвольную программу без падений и серьезных ошибок. Сразу после своего выступления россиянка, которую уже год тренерует канадец Брайн Орсер, вышла на первое место. Зрителям и экспертам оставалось гадать: сможет ли спортсменка удержать "золото".

Однако уже через 20 минут Алина Загитова безупречно выполнила произвольную программу, и обогнала Евгению Медведеву сразу на 5 баллов. 237,50 – общая сумма баллов Алины Загитовой по итогам короткой и произвольной программ, а значит, речь идет о безоговорочном чемпионстве.



Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

4. Рика Кихира (Япония) – 223,49

5. Каори Сакамото (Япония) – 222,83

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 215,95

7. Брэди Теннелл (США) – 213,47

8. Софья Самодурова (Россия) – 208,58

9. Мэрайя Белл (США) – 208,07

10. Лим Ын Су (Южная Корея) – 205,57

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) – 155,42

2. Рика Кихира (Япония) – 152,59

3. Евгения Медведева (Россия) – 149,57

4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 148,80

5. Каори Сакамото (Япония) – 145,97

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 145,35

7. Брэди Теннелл (США) – 143,97

8. Софья Самодурова (Россия) – 138,16

9. Мэрайя Белл (США) – 136,81

10. Лим Ын Су (Южная Корея) – 132,66

Чемпионат мира, Евгения Медведева - видео выступления

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Алина Загитова - видео выступления на чемпионате мира

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