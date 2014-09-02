Нападающий СКА Евгений Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы

Спортсмен травмировался во время матча против "Северстали".

Нападающий хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Евгений Кузнецов получил серьезную травму в матче против "Северстали". Он был отправлен в больницу.

"После медицинских обследований мы обнаружили, что травма Евгения Кузнецова довольно серьёзная. Кузе потребуется около двух месяцев, чтобы вернуться в строй. Мы составили подробный план восстановления, Евгений будет работать с нашими врачами и тренерами по физической подготовке на каждом этапе процесса" главный тренер СКА Роман Ротенберг

В команде хотят видеть здорового спортсмена, тем более, что Кузнецов — лучший игрок КХЛ.

Напомним, что в матче с "Северсталью" Кузнецов забил одну шайбу и сделал четыре передачи. В итоге СКА обыграл "Северсталь" на регулярном чемпионате КХЛ со счётом 8:5.

Фото: Telegram-канал Романа Ротенберга