СКА расторг контракт с Кузнецовым

Хоккеист набрал 37 очков в нынешнем сезоне КХЛ.

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В СКА поблагодарили 32-летнего игрока за выступления в составе "армейцев" и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Отметим, что контракт Кузнецов действовал еще три года. По нему хоккеист должен был заработать 4 млрд рублей.

Евгений Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года. По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф Кубка Гагарина игрок сыграл шесть встреч и отметился тремя результативными баллами.

Ранее мы сообщали, что СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

Фото: ska.ru