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СКА обыграл "Северсталь" на регулярном чемпионате КХЛ
Сегодня, 22:38
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СКА обыграл "Северсталь" на регулярном чемпионате КХЛ

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Петербургская команда выиграла со счетом 8:5.

Армейцы из Санкт-Петербурга одержали победу над "Северсталью" из Череповца на домашней арене. Самый результативный матч сезона, проходивший на арене Ледового дворца, завершился со счетом 8:5.

Голы за СКА забивали Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Владимир Алистратов, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Василий Глотов. Со стороны "Северстали" голы были у Никиты Коростелева, Руслана Абросимова, Адама Лишка, Данилы Аймурзина и Кирилла Пилипенко. Суммарно за матч было забито 13 шайб, что сделало его самым результативным в текущем сезоне КХЛ.

Ранее мы публиковали статью о поиске новых команд КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Теги: ледовый дворец, северсталь и ска, чемпионат кхл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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