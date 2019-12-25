Нападающий "Ак Барса" Эмиль Галимов близок к переходу в СКА

Он подпишет двухлетний контракт с петербургскими армейцами.

Как сообщает издание "БИЗНЕС Online", хоккеист казанского "Ак Барса" Эмиль Галимов покинет команду.

Его контракт с клубом заканчивается 30 апреля. Галимов не смог договориться с "Ак Барсом" о новом соглашении из-за финансовых условий. Ожидается, что нападающий в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с петербургским СКА.

Эмиль Галимов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.) за "Нефтехимик" из Нижнекамска и "Локомотив" из Ярославля. В мае 2019 года нападающий перешел в "Ак Барс". По итогам минувшего регулярного сезона КХЛ Галимов провел 47 матчей и набрал 21 очко.

Ранее стало известно, что нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернется в московское "Динамо".

Фото: VK / @hcakbars