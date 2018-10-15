Наоми Харрис заявила, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"

Актриса назвала сценарий "фантастическим" и увидела связь со "Скайфоллом" и "Спектром".

Британская актриса Наоми Харрис поделилась впечатлениями от нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Она заявила, что картина всех сильно удивить и "шокирует". Об этом пишет Independent.

Харрис назвала сценарий "фантастическим" и увидела в нем связь с другими фильмами об агенте 007 – со "Скайфоллом" и "Спектром". Актриса отметила, что "даже ее ждали большие сюрпризы" в этой картине.

Главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет в пятый и последний раз Дэниел Крейг. Кроме него, в съемках приняли участие Ральф Файнс (персонаж М), Джеффри Райт (агент ЦРУ Феликс Лейтер) и Наоми Харрис (Ева Манипенни). Режиссером стал Кэри Фукунаг.

Премьера фильма "Не время умирать" состоится в России 9 апреля 2020 года. Ранее стало известно, что агент 007 впервые за 20 лет столкнется с русским противником.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans