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Агент 007 впервые за 20 лет столкнется с русским противником
Сегодня, 15:28
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Alena_Zinovieva
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Агент 007 впервые за 20 лет столкнется с русским противником

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На роль противника ищут харизматичного актера 30-60 лет, который сможет сыграть изобретательного и  мстительного персонажа.

Впервые за 20 лет Джеймс Бонд столкнется с русским противником. На эту роль ищут харизматичного актера 30-60 лет, который сможет сыграть изобретательного и  мстительного персонажа. Важно, чтобы он был выходцем из России или Балкан. Об этом сообщают американские СМИ.

По всей вероятности русской будет и подруга знаменитого агента 007. Кинопродюсеры отметили, что девушка Бонда будет владеть боевыми навыками и отличаться острым умом и очарованием.

В последний раз злодей из России появлялся в фильме "И целого мира мало" в 1999 году. Тогда Бонду противостоял экс-агент КГБ Виктор Зокас. Его сыграл Роберт Карлайл.

Ранее мы писали, что съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде стартуют 3 декабря 2018 года.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans

Теги: агент 007 , джеймс бонд , русский противник бонда
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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