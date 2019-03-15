ФНС подала иск о банкротстве ЗАО "Пилон", строивший мост Бетанкура

Дело изучат в Арбитражном суде.

Арбитражный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление против застройщика моста Бетанкура. ЗАО "Пилон" требуют признать банкротом. Данное обращение поступило в инстанции 13 марта. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на онлайн площадку "Электронное правосудие".

На данный момент точная дата слушания по вопросу не назначена. Известно, что иск подали юристы Федеральной налоговой службы.

Напомним, что компания-ответчик специализируется на создании и реконструкции дорожных развязок и мостов. Перед Чемпионатом мира в 2018 году организация построила мост Бетанкура. Также рабочие фирмы занимались проектами пешеходного Яхтенного моста, развязки между Пулковским шоссе и Дунайским проспектом, восстанавливали Дворцовый, Благовещенский, Тучков, Троицкий и другие переправы, строили участок ЗСД.

Ранее Piter.tv писал о том, что началась планировка территории под продолжение набережной Макарова до моста Бетанкура.

Фото: Piter.tv