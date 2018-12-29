Городские открытия: Мост Бетанкура - инженерный вызов

С появлением моста Бетанкура василеостровская и петроградская сторона вздохнули с облегчением. В "Городских открытиях" мы расскажем вам о создании этого проекта.

Мост Бетанкура связывает Васильевский остров и Петроградскую сторону. Создавая этот проект, решали задачу не только дорожной связи двух частей города, но и думали, как обойти историческую часть города.

Все дело в том, что она по существующей концепции должна быть нетронутой. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработал проект, который обходит историческую часть, но при этом позволяет жителям разных районов перемещались из центра на периферию.

Таким образом, сформирована транзитная связь, которая позволяет жителям Приморского района, северной части города, попасть на Васильевский остров, и через Васильевский остров попасть на Петроградскую сторону, минуя жилые кварталы и старые улицы Василеостровского района. Это очень серьезная связь, это сильно повлияло на обстановку на Васильевском острове, потому что эта связь всегда существовала и жители Приморского района ездили через Петроградку, стояли на Приморском шоссе, на Каменноостровском проспекте, на Тучковом мосту. Рубен Тертерян, генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга".

После появления новой связи нагрузка на Тучков мост снизилась на 30 %. Мост Бетанкура – это возможность для петербуржцев через ЗСЗ попадать на правый берег Невы.

Во время строительства моста пришлось уменьшить высоту пилона в 2 раза. Это произошло из-за требований нового законодательства, которое вышло во время ремонтных работ на объекте.

Это был серьезный инженерный вызов – мост очень длинный, имеет кривые в плане. В связи с тем, что изменилось законодательство, нам пришлось уменьшить высоту пилона в 2 раза. Это была очень серьезная работа, но мы сейчас ее выполнили и, на мой взгляд, у нас получился хороший мост. Рубен Тертерян, генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга".

Фото и видео: Piter.TV