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На съезде с моста Бетанкура бетономешалка перегородила путь для автомобилей
Сегодня, 10:43
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

На съезде с моста Бетанкура бетономешалка перегородила путь для автомобилей

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В связи с этим возникла небольшая пробка.

В Петербурге бетономешалка на съезде с моста Бетанкура на Петровский проспект перегородила путь автомобилистам. Отмечается, что проехать не могли легковые автомобили, а также автобус. Информацией об этом поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

 Инцидент произошел вечером 5 марта. По словам очевидцев, водителям пришлось искать альтернативный путь для проезда. На участке дороги сформировалась в результате небольшая пробка.

Ранее мы сообщали, что основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Dasha Shchetinina

Теги: дтп с бетономешалкой, мост бетанкура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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