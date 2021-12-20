На съезде с моста Бетанкура бетономешалка перегородила путь для автомобилей

В связи с этим возникла небольшая пробка.

В Петербурге бетономешалка на съезде с моста Бетанкура на Петровский проспект перегородила путь автомобилистам. Отмечается, что проехать не могли легковые автомобили, а также автобус. Информацией об этом поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 5 марта. По словам очевидцев, водителям пришлось искать альтернативный путь для проезда. На участке дороги сформировалась в результате небольшая пробка.

Ранее мы сообщали, что основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Dasha Shchetinina