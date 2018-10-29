Началась планировка территории под продолжение набережной Макарова до моста Бетанкура

Вся документация должна быть собрана до 25 февраля 2020 года.

В Петербурге начали подготавливать документацию по планировке территории для размещения линейного объекта "Набережная Макарова от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Документ уже опубликован на сайте администрации специалистами Комитета по градостроительству и архитектуре города. О порядке и сроках подготовки проекта свое предложение можно внести до 25 мая текущего года. Всю документацию нужно оформить до 25 февраля 2020 года.

Набережную Макарова хотят продлить через акваторию Смоленки до моста Бетанкура.

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