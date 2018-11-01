В ночь с 11 на 12 марта разведут Володарский мост

В Петербурге проводят технологические разводки мостов в преддверии навигационного периода.

В Петербурге в этом году в первый раз пройдут технологические разводки мостов для подготовки городских переправ к навигационному сезону. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 11 на 12 марта будут разводить Володарский мост. Транспорт не сможет проехать через мост в период с 2:00 до 5:45. До открытия навигации (10 апреля) почти каждую ночь будут производиться разводки мостов по Неве и Малой Неве.

До начала навигационного сезона мосты будут разводить более 50 раз.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге зеленый мост отремонтируют за полмиллиарда рублей.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК