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В Петербурге зеленый мост отремонтируют за полмиллиарда рублей
Сегодня, 22:23
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге зеленый мост отремонтируют за полмиллиарда рублей

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Работы должны окончить к 30 апреля 2020 года.лей.

В Петербурге зеленый мост отремонтируют за полмиллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен провести реставрацию конструкций, переустройство коммуникаций, а также заняться наружным освещением.

Начальная цена — 501 млн рублей. В 2019 году предполагается потратить 299 млн. рублей. Победителя тендера выберут 11 апреля.

Работы должны окончить к 30 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что В Ломоносове к новой школе искусств проложат велодорожку

Фото:википедия

Теги: зеленый мост в петербурге, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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