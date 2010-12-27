В Петербурге зеленый мост отремонтируют за полмиллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен провести реставрацию конструкций, переустройство коммуникаций, а также заняться наружным освещением.
Начальная цена — 501 млн рублей. В 2019 году предполагается потратить 299 млн. рублей. Победителя тендера выберут 11 апреля.
Работы должны окончить к 30 апреля 2020 года.
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Фото:википедия
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