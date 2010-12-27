Работы должны завершить до 30 мая 2019 года.

В четверг, 28 февраля, стало известно, что в Ломоносове к новой школе искусств проложат велодорожку. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Так, Городской центр управления парковками Северной столицы уже объявил аукцион на размещение велосипедной и пешеходной дорожки в Ломоносове. Ее протяженность должна составить 500 метров, а ширина — 5,5 метров.

Планирется, что маршрут пройдет по четной стороне Ораниенбаумского проспекта от улицы Федюнинского до Полигонного переулка, на пересечении с которым строится Детская школа искусств имени И.Ф.Стравинского.

Подрядчик должен завершить работы до 30 мая 2019 года.

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