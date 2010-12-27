Он оснащен залами для проведения занятий, бассейном и пассажирским лифтом для граждан с ОВЗ.

В четверг, 28 февраля, стало известно о том, что в Приморском районе достроили детский сад. Об этом сообщает служба государственного строительного надзора и экспертизы.

В данный момент объект готовят к вводу в эксплуатацию. Известно, что в ближайшее время девелопер передаст сад на баланс муниципального образования.

В детском саду, который находится на Комендантском проспекте, есть специальные залы для занятий, бассейн и пассажирский лифт для граждан с ОВЗ.

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Фото:www.gov.spb.ru