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В Приморском районе достроили детский сад
Сегодня, 19:01
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе достроили детский сад

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Он оснащен залами для проведения занятий, бассейном и пассажирским лифтом для граждан с ОВЗ.

В четверг, 28 февраля, стало известно о том, что в Приморском районе достроили детский сад. Об этом сообщает служба государственного строительного надзора и экспертизы. 

В данный момент объект готовят к вводу в эксплуатацию. Известно, что в ближайшее время девелопер передаст сад на баланс муниципального образования.

В детском саду, который находится на Комендантском проспекте, есть специальные залы для занятий, бассейн и пассажирский лифт для граждан с ОВЗ.

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Фото:www.gov.spb.ru 

 

 

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Теги: детский сад, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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