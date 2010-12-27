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Петербургский суд признал историческим дом на проспекте Бакунина
Сегодня, 18:42
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IRINA_CHALKINA

Петербургский суд признал историческим дом на проспекте Бакунина

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Ранее на месте этого хотели построить жилой комплекс.

В четверг, 28 февраля, Куйбышевский районный суд признал историческим дом на проспекте Бакунина. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как выяснилось, дата постройки с 1860-го на 1949-й изменила "Федеральная кадастровая палата" еще зимой 2015 года.

Согласно иску градозащитников, такие меры были предприняты для того, чтобы построить на этом месте жилой комплекс от Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей.

Ранее мы сообщали о том, что В здании СПбГУ нашли старейшую таблицу Менделеева

Фото: citywalls.ru

 

 

 

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Теги: куйбышевский районный суд, новости спб, проспект бакуева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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