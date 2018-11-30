В здании СПбГУ нашли старейшую таблицу Менделеева

Ранее считалось, что она находится на территории Шотландии.

В здании СПбГУ в Василеостровском районе обнаружили старейшую таблицу Менделеева. Об этом пишут городские СМИ.

Исторический объект обнаружили на одной из стен в Большой химической аудитории, которая была создана по предложению самого Дмитрия Ивановича. Эта таблица появилась на свет в 1876 году и сильно отличается от современных вариантов. Например, в ней нет VIII группы с инертными газами (их тогда еще не открыли). В списке числится 70 наименований, когда как сегодня — 118.

Ранее считалось, что самая старая таблица находится на территории Шотландии в тайнике здания Химической школы университета. Однако она на 9 лет младше той, что нашли в СПбГУ.

Ранее мы писали, что СПбГУ отмечает свой 295-летний юбилей.

Фото: Википедия / HarDNox