Ученым предстоит открыть около 9 тыс. новых видов деревьев

На сегодняшний день в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев. Примерно 40% неизученных видов находятся в тропиках.

На Земле осталось около 9 тысяч видов деревьев, которые еще не были изучены. К такому выводу пришли 150 ученых в ходе масштабного исследования. Об этом сообщила пресс-служба биологического института Томского государственного университета (ТГУ).

Среди исследователей был сотрудник ТГУ Роберто Каццолла Гатти. Он предположил, что ученые смогут найти виды деревьев, наиболее устойчивые к глобальным изменениям. На сегодняшний день в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев. Примерно 40% неизученных видов находятся в тропиках.

Ученые проанализировали информацию из многочисленных баз данных. После этого специалисты создали биогеографические модели для вероятной оценки еще не исследованных видов. В результате они пришли к выводу, что 43% всех видов деревьев планеты растут в Южной Америке. Ещё 22% приходится на Евразию, а 16% - на африканский континент.

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