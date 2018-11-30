СПбГУ исполнилось 295 лет

На Университетской набережной, дом 7-9 с 12:30 проходят праздничные мероприятия

Санкт-Петербургскому государственному университету 25 февраля исполнилось 295 лет. По этому случаю на Университетской набережной, дом 7-9 с 12:30 проходят праздничные мероприятия.

С поздравлениями в университет ждут полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других.

Основной частью праздничной программы станет торжественная церемония вручения дипломов, нагрудных знаков и удостоверений почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета вновь избранным почетным профессорам СПбГУ. пресс-служба СПбГУ

Праздничный день завершится заседанием Ученого совета СПбГУ.

Фото: pixabay