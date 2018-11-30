СПбГУ исполнилось 295 лет

Санкт-Петербургскому государственному университету 25 февраля исполнилось 295 лет. По этому случаю на Университетской набережной, дом 7-9 с 12:30 проходят праздничные мероприятия.
С поздравлениями в университет ждут полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других.
Основной частью праздничной программы станет торжественная церемония вручения дипломов, нагрудных знаков и удостоверений почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета вновь избранным почетным профессорам СПбГУ.
пресс-служба СПбГУ
Праздничный день завершится заседанием Ученого совета СПбГУ.
Фото: pixabay
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