Стало известно, когда полностью завершится ремонт Зеленого моста в Петербурге

В субботу, 26 октября, на Зеленом мосту начался заключительный этап работ, в котором будет произведено дноукрепление русла реки Мойки в подмостовом пространстве. Об этом Piter.TV рассказал директор филиала "Центр" АО "ПО "Возрождение" Виталий Годиев.
Силами водолазов убираются посторонние предметы со дна реки, выравнивается профиль дна и впоследствии укладываются гибкие бетонные маты.
Как сообщили Piter.TV в центре "Возрождение", реконструкция выполнялась в кротчайшие сроки, круглосуточно, без выходных.
Также Годиев рассказал, с каким сложностями специалистам пришлось столкнуться при ремонте моста.
Самая главная при проведении капитального ремонта Зеленого моста, это невозможность закрытия переправы. Отсутствие такой возможности – потому что самая оживленная магистраль города и отсутствие альтернативных объездов. Поэтому работы были запланированы в три этапа и производились с постепенным перекрытием движения.
Последний день работ запланирован на 30 ноября, когда будет проводиться монтаж торшеров после реставрации.
Видео: Piter.TV
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