Стало известно, когда полностью завершится ремонт Зеленого моста в Петербурге

Специалисты приступили к завершающему этапу дноукрепительных работ.

В субботу, 26 октября, на Зеленом мосту начался заключительный этап работ, в котором будет произведено дноукрепление русла реки Мойки в подмостовом пространстве. Об этом Piter.TV рассказал директор филиала "Центр" АО "ПО "Возрождение" Виталий Годиев.

Силами водолазов убираются посторонние предметы со дна реки, выравнивается профиль дна и впоследствии укладываются гибкие бетонные маты.

Как сообщили Piter.TV в центре "Возрождение", реконструкция выполнялась в кротчайшие сроки, круглосуточно, без выходных.

Также Годиев рассказал, с каким сложностями специалистам пришлось столкнуться при ремонте моста.

Самая главная при проведении капитального ремонта Зеленого моста, это невозможность закрытия переправы. Отсутствие такой возможности – потому что самая оживленная магистраль города и отсутствие альтернативных объездов. Поэтому работы были запланированы в три этапа и производились с постепенным перекрытием движения.

Последний день работ запланирован на 30 ноября, когда будет проводиться монтаж торшеров после реставрации.

Видео: Piter.TV