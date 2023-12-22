В ночь на вторник в Петербурге разводили пять мостов

Навигационный сезон начнётся только 10 апреля.

Навигационный сезон в Петербурге начнётся только 10 апреля: в настоящее время проводится техническая разводка мостов. В ночь на вторник, 26 марта, специалистами, уполномоченными комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, было разведено пять переправ.

Первым был разведён Троицкий мост, с 01:20 до 04:50. Благовещенский мост был недоступен для проезда с 01:25 до 05:00, а Биржевой — с 02:00 до 04:55.

Также в 02:00 была произведена техническая разводка Володарского и Большеохтинского мостов. По ним проезд был ограничен до 05:45 и 05:00 соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Свердловской набережной продолжается в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"