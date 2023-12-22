Ремонт Свердловской набережной продолжается в Петербурге

Протяжённость участка составляет более километра.

В Петербурге с началом потепления начнётся сезон ремонтных работ на мостах и набережных. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу компании "Мостотрест", на некоторых объектах ремонт продолжался даже зимой.

В рамках проведения капитального ремонта первого зимнего моста, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов ознакомился с проектными решениями. Директор компании "Мостотрест" Всеслав Воронин продемонстрировал гранитные плиты и каменную кладку, сохранившиеся внутри моста с момента его постройки в конце XVIII века. Также был осуществлен контроль хода работ по капитальному ремонту Свердловской набережной.

Протяжённость участка составляет более километра. Работы по его ремонту помогут избежать образования провалов на асфальтированных участках вдоль набережной, что в прошлом приводило к неприятностям из-за воздействия воды".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начинается период технических разводок мостов.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"