В Петербурге начинается период технических разводок мостов

Первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2024 года, станет Биржевой мост.

"Мостотрест" ночью 11 марта открывает период технических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Они проводятся в целях проверки готовности разводных пролетов к работе в навигационный период.

Первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2024 года, станет Биржевой мост. Его разведут в ночь с 11 на 12 марта с 02:00 до 04:55, затем с 14 на 15 и с 14 на 15 марта в это же время.

Среди мостов через Неву первым разведут мост Александра Невского, движение по нему будет закрыто в ночь с 14 на 15 марта с 02:20 до 05:10.

Далее, вплоть до начала навигационного периода 10 апреля, разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь. Всего петербургские мосты разведут более 60 раз. График техразводок будет публиковаться еженедельно.

Навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. На рукавах Невы мосты будут готовы к разводке с 20 апреля до 15 ноября.

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Фото: Мостотрест