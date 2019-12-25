На Зеленом мосту появляются исторические фонари

Мост был отремонтирован летом 2020 года.

На Зеленый мост, расположенном в центре Петербурга, возвращают исторические фонари с декоративными элементами, заметил корреспондент Piter.tv. Работы были замечены в субботу, 26 декабря.

Первоначально исторические торшеры планировали вернуть в октябре 2020 года.

В сентябре водолазы проводили работы по укреплению дна Зеленого моста, который отремонтировали этим летом. При строительстве Полицейского моста в 1806 году, в архитектурном комплексе моста было две ограды, впоследствии одна из них исчезла. Современные специалисты решили ее вернуть.

Фото: Pixabay