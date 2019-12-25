Дно реки Мойки под Зеленым мостом укрепят до декабря

Специалисты уже готовятся к очистке русла и укладке гибких бетонных матов.

До конца ноября специалисты закончат работы по укреплению дна реки Мойки. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководителя работ Сергея Каркачева.

В течение двух недель рабочие извлекут со дна реки все мешки с песком и песчано-цементной смесью, на данный момент на поверхность подняли уже 14 тысяч мешков, служивших временным основанием при капитальном ремонте моста. Далее специалисты очистят русло, проведут углубительные работы и начнут укладку гибких бетонных матов на глубине около трех метров.

Работы по укреплению дна начались в сентябре после ремонта Зеленого моста летом. Движение по реке на данном участке полностью перекрыли – суда движутся по Крюкову каналу.

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Фото: Piter.TV