Мосты через Неву оборудуют новой светодиодной подсветкой

Новую подсветку получат мост Бетанкура и Троицкий мост.

В Петербурге на мостах через Неву установят новую светодиодную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новую подсветку получат мост Бетанкура и Троицкий мост. Также светильники украсят инженерные конструкции Биржевого моста. Предыдущая подсветка исторических мостов устарела, а "молодой" вантовый мост Бетанкура не подсвечен вовсе.

Переправы оборудуют будничным и праздничным освещением. Подсветка сможет менять цвет. Новое световое оформление подчеркнет архитектурно-художественные особенности каждого из мостов.

Монтаж световых приборов на больших мостах начнется в 2021 году. В рамках адресной инвестиционной программы новую подсветку также установят на 17 малых мостах.

Сегодня в городе подсвечивается 35 больших и малых мостов. Это почти 14 тысяч светильников и прожекторов.

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Фото: mostotrest-spb.ru