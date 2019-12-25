На Невском путепроводе установят 86 современных фонарей к декабрю

Путепровод соединяет Фрунзенский и Невский районы города.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что на Невском путепроводе начался капитальный ремонт наружного освещения.

Ремонтные работы планируют завершить за два месяца, к декабрю текущего года. На путепроводе длиной 1,2 километра будут установлены 86 современных светильников, кроме того проложат около трех километров новых сетей. Работы по прокладке питающих кабельных линий уже завершены. Отмечается, что на съездах установят дополнительные светильники.

Ранее мы писали, что две столицы может связать веломаршрут.

Фото: Википедия