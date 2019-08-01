Две столицы может связать веломаршрут

Речь идет о маршруте протяженностью более тысячи километров.

Во вторник, 29 сентября, велосипедисты завершили исследовательскую поездку из Москвы в Петербург. Между двух столиц планируют проложить новый веломаршрут, сообщили в Ростуризме.

Экспедиция, длившаяся 16 дней, проводилась в рамках создания вело-мастер-плана. Спортсмены проехали 1 150 километров. Участники выехали из Конакова и проехали через Тверь, Великий Новгород, Павловск и Пушкин.

По мнению чиновников, маршрут обладает высоким туристическим потенциалом, потому как на его пути располагается множество достопримечательностей. Благодаря экспедиции подготовят специальную карту, согласно которой будет ясно, какие участки требуют первоочередной реновации.

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Фото: Piter.TV