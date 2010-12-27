Зеленый мост через Мойку отремонтируют за 502 млн рублей

КРТИ проведет электронные торги и определит подрядчика.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который отремонтирует Зеленый мост через реку Мойку в Петербурге. На проведение работ выделено 502 млн рублей. Электронные торги пройдут 26 ноября. Заявки принимаются до 20 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Смольный уже во второй раз пытается отыскать подрядчика, который выполнил бы капитальный ремонт Зеленого моста. Впервые конкурс провели в июне этого года. Однако его результаты были признаны недействительными.

Решение о проведении капремонта было принято после экспертизы. Специалисты признали, что чугунный свод моста уже не может справляться с заданной проектом нагрузкой, а инженерные сети крайне изношены. Подрядчик должен будет завершить ремонт не позднее конца 2020 года.

Ранее мы писали, что в КРТИ все еще рассчитывают сдать новые станции метро в срок.

Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov