В КРТИ все еще рассчитывают сдать новые станции метро в срок

Шанс на выполнение плана в 2018 году есть.

В КРТИ рассказали, что рассчитывают сдать в срок новые станции метрополитена Фрунзенского радиуса. Об этом рассказал председатель ведомства Сергей Харлашкин днем 24 октября. Таким образом чиновник ответил на запрос петербургского депутата Оксаны Дмитриевой.

Однако, глава Комитета добавил, что все же существует риск переноса графика сдачи на следующий год. Если план завершения работ не будет нарушен, то подрядчик сможет получить оплату уже в начале 2019 года. Именно поэтому частично финансирование проектов по созданию новых объектов подземки перекинуто на следующий год.

Ранее Алексей Корабельников заявил о смещении сроков сдачи.

Фото: Piter.tv