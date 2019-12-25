На Васильевском острове пьяный оперативник снес шлагбаум на служебной машине

Составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ.

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого оперативника на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Рано утром 16 ноября на территорию отеля Docklands на набережной Макарова через шлагбаум заехала черная машина Toyota Camry. Водитель снес сооружение, а после уснул настолько крепко, что охрана не смогла его разбудить.

На месте было установлено, что за рулем находился оперативный сотрудник 1987 года рождения, автомобиль оказался служебным. Мужчину с трудом разбудили. По версии полицейского, выпил он уже после ДТП.

Составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП). Машина помещена на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах неизвестный сбил 17-летнего подростка.

Фото: Piter.TV